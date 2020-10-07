Остановить оружие массового поражения: военнослужащие отработали навыки РХБ защиты в Абхазии
Военные применили модернизированные машины химической разведки РХМ-6 на базе БТР-80.
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Военнослужащие российской военной базы в Абхазии отработали действия радиационной, химической и биологической защиты в условиях применения противником оружия массового поражения.
На полигоне Цабал, где проходили учения, военнослужащие применили модернизированные машины химической разведки РХМ-6 на базе БТР-80.
В ходе учений расчеты фиксировали степень заражения местности, а на окончательном этапе применили дегазационные комплекты для обработки техники.