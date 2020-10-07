Десантники выполнили стрельбы из АК-74, «Печенег» и СВД под Псковом: видео
Офицеры Псковского гвардейского соединения ВДВ выполнили контрольные стрельбы в рамках итоговой проверки за 2020 год. Военнослужащим было необходимо поразить мишени, имитирующие пулеметный расчет и атакующую группу пехоты.
Офицеры выполняли стрельбу из автомата АК-74М, пулемета «Печенег» и снайперской винтовки СВД. Контрольные занятия на полигоне Завеличье продлятся до 10 октября.
Автомат Калашникова АК-74 – автомат под патрон 5,45х39 мм. Разработан в 1970 году Михаилом Калашниковым, принят на вооружение в 1974. Разработан специально под малоимпульсный патрон производства ЦНИИточмаш. На сегодняшний день является основным автоматом армии России.
Вес снаряженного автомата составляет 3,6 килограмма, длина ствола с ДТК – 485 мм. Максимальная эффективная дальность стрельбы - 650 метров. Темп стрельбы примерно 600 выстрелов в минуту.