Армия Десантники выполнили стрельбы из АК-74, «Печенег» и СВД под Псковом: видео Андрей Аркадьев Контрольные занятия на полигоне Завеличье продлятся до 10 октября. © Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА» Офицеры Псковского гвардейского соединения ВДВ выполнили контрольные стрельбы в рамках итоговой проверки за 2020 год. Военнослужащим было необходимо поразить мишени, имитирующие пулеметный расчет и атакующую группу пехоты. Офицеры выполняли стрельбу из автомата АК-74М, пулемета «Печенег» и снайперской винтовки СВД. Контрольные занятия на полигоне Завеличье продлятся до 10 октября. Автомат Калашникова АК-74 – автомат под патрон 5,45х39 мм. Разработан в 1970 году Михаилом Калашниковым, принят на вооружение в 1974. Разработан специально под малоимпульсный патрон производства ЦНИИточмаш. На сегодняшний день является основным автоматом армии России. Вес снаряженного автомата составляет 3,6 килограмма, длина ствола с ДТК – 485 мм. Максимальная эффективная дальность стрельбы - 650 метров. Темп стрельбы примерно 600 выстрелов в минуту. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика