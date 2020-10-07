Огонь из танков: военнослужащие уничтожили технику «противника» в Хабаровском крае

Военнослужащие поразили мишени, обозначающие боевую технику условного противника, на учениях, проходящих в Хабаровском крае.

За плечами служащих по призыву наводчиков-операторов четыре месяца интенсивного обучения - теория, тренажеры, полевые выходы, стрельба малым калибром из вкладных стволов. Только после этого их допустили к стрельбе боевыми зарядами.

Никаких поблажек на то, что стрельба штатным артиллерийским зарядом велась в первый раз, не было. Наводчик должен открыть огонь самое позднее через 20 секунд после пересечения рубежа и поразить все три цели, которые появляются на короткое время - от минуты до 40 секунд.

Стрельба ведется по трем типам мишеней - танк, расчет с РПГ и подвижная имитация безоткатного орудия. Все, кто вышел на огневой рубеж, поразили цели на «хорошо» и «отлично».