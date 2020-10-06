По следам боевой славы: столичные курсанты совершат 85-километровый марш в память о подвиге кремлевцев во время обороны Москвы

Сегодня курсанты выпускного курса Московского высшего общевойскового командного училища приступили к проведению пешего марша по маршруту село Никольское (Клинский район Московской области) до села Ярополец (Волоколамский район Подмосковья).

В течении двух дней курсанты совершат 85-километровый марш в составе батальона. Он пройдет по тому же маршруту, которым в 1941 году выдвигался на передовую для обороны Москвы сводный полк кремлевцев.

По пути следования к кремлевцам присоединятся студенты московских вузов, юнармейцы и участники патриотических и общественных организаций. Всего в шествии примет участие более 250 курсантов училища.

В рамках мероприятия курсанты отдадут воинские почести в местах боевой славы погибших защитников Отечества. По завершению марша будущие офицеры примут участие в церемонии возложения венков у мемориала «Кремлевским курсантам, воинам 1941 посвящается» в селе Ярополец, торжественном митинге и награждении участников памятными знаками «Марш кремлевских курсантов».

Ежегодная военно-патриотическая акция «Марш кремлевских курсантов» проводится с целью сохранения исторической памяти о подвиге личного состава Отдельного курсантского полка, сформированного на базе Московского Краснознаменного пехотного училища имени Верховного Совета РСФСР и героически проявившего себя в битве под Москвой в 1941 году.