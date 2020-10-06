Армия На российской авиабазе Кант в Киргизии усилен режим противодействия терроризму Андрей Аркадьев Все запланированные мероприятия боевой подготовки и повседневной жизнедеятельности на авиабазе проводятся в полном объеме. © Фото: Минобороны России На российской авиационной базе Кант в Киргизии усилили режим противодействия терроризму, сообщает пресс-служба Центрального военного округа. «В целях недопущения каких-либо провокаций, связанных с обострившейся обстановкой в Киргизской Республике, на территории российской 999-й авиационной базы Кант введен режим усиления противодействия терроризму», - говорится в сообщении. Все запланированные мероприятия боевой подготовки и повседневной жизнедеятельности на авиабазе проводятся в полном объеме. В настоящее время осуществляется подготовка подразделений базы к итоговой проверке за 2020 учебный год, которая, в соответствии с планом, будет проведена комиссией Центрального военного округа. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика