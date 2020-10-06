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На российской авиабазе Кант в Киргизии усилен режим противодействия терроризму

Андрей Аркадьев
18:17 06.10.2020
Все запланированные мероприятия боевой подготовки и повседневной жизнедеятельности на авиабазе проводятся в полном объеме.
На российской авиабазе Кант в Киргизии усилен режим противодействия терроризму
© Фото: Минобороны России

На российской авиационной базе Кант в Киргизии усилили режим противодействия терроризму, сообщает пресс-служба Центрального военного округа.

«В целях недопущения каких-либо провокаций, связанных с обострившейся обстановкой в Киргизской Республике, на территории российской 999-й авиационной базы Кант введен режим усиления противодействия терроризму», - говорится в сообщении.

Все запланированные мероприятия боевой подготовки и повседневной жизнедеятельности на авиабазе проводятся в полном объеме.

В настоящее время осуществляется подготовка подразделений базы к итоговой проверке за 2020 учебный год, которая, в соответствии с планом, будет проведена комиссией Центрального военного округа.

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