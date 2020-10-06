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«Огневые тиски»: артиллеристы ЦВО отработали эффектные маневры под Самарой

Анна Касаткина
05:10 06.10.2020
Целью эффектного артудара было запугивание живой силы противника и получение укрепленных позиций и военной техники без боя.
© Видео: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА» © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Артиллеристы Центрального военного округа отработали виды огня «Окаймление» и «Огневые тиски» вместо классического огневого поражения противника. Учение проходило на Рощинском полигоне в Самарской области.

В совместных ударах по противнику принимали участие минометные подразделения и расчеты гаубичной артиллерии.

«Военнослужащие вели огонь средней мощности на трех и четырех рубежах, соответственно, блокируя условного противника заградительным огнем. Целью эффектного артудара было запугивание живой силы противника и получение без боя укрепленных позиций противника и военной техники», - рассказали в Минобороны России.

В ведомстве также добавили, что артиллеристы успешно выполнили поставленную задачу и получили высокую оценку командования.

Учение носило однодневный характер. В нем поучаствовали более 650 военнослужащих и свыше 100 единиц вооружения и военной техники.

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