«Огневые тиски»: артиллеристы ЦВО отработали эффектные маневры под Самарой

Артиллеристы Центрального военного округа отработали виды огня «Окаймление» и «Огневые тиски» вместо классического огневого поражения противника. Учение проходило на Рощинском полигоне в Самарской области.



В совместных ударах по противнику принимали участие минометные подразделения и расчеты гаубичной артиллерии.

«Военнослужащие вели огонь средней мощности на трех и четырех рубежах, соответственно, блокируя условного противника заградительным огнем. Целью эффектного артудара было запугивание живой силы противника и получение без боя укрепленных позиций противника и военной техники», - рассказали в Минобороны России.

В ведомстве также добавили, что артиллеристы успешно выполнили поставленную задачу и получили высокую оценку командования.



Учение носило однодневный характер. В нем поучаствовали более 650 военнослужащих и свыше 100 единиц вооружения и военной техники.