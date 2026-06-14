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Киев принудительно начал эвакуировать из Краматорска семьи с детьми

На запад Украины вывезены основные производственные мощности Краматорского завода тяжелого станкостроения вместе с 3,5 тысячами сотрудников.
14-06-2026 20:39
© Фото: Andriy Andriyenko, Keystone Press, Agency Global Look Press

Принудительная эвакуация семей с детьми до 17 лет из Краматорска осуществляется киевским режимом с 9 июня 2026 года. Об этом сообщили в Минобороны России.

В оборонном ведомстве уточнили, что на сегодняшний день из города на запад Украины вывезены основные производственные мощности Краматорского завода тяжелого станкостроения. Вместе с ними вывезли 3,5 тысячи сотрудников.

Помимо этого, в настоящее время Киев в экстренном порядке готовит к эвакуации ряд других стратегически важных производств. Таких как Новокраматорский машиностроительный завод, который специализируется на ремонте и восстановлении бронетехники ВСУ. Также готовятся вывезти мощности Старокраматорского машиностроительного завода, выпускающего стволы для крупнокалиберной артиллерии. По сведениям Минобороны, киевский режим собирается эвакуировать и завод «Энергомашспецсталь», выпускающий оборудование для металлургии, судостроения, атомных энергетических установок.

В сообщении оборонного ведомства отмечается, что вопреки бравурным заявлениям о скором переломе на поле боя, рассчитанным на западных слушателей, Киев осознает скорую потерю Константиновки. Он активно готовится к этому, также как и к потере Дружковки и Краматорска. А за их утратой он потеряет и всю Славянско-Краматорскую агломерацию, заключили в МО РФ.

Ранее сообщалось, что успешные действия и уверенное продвижение подразделений «Южной» группировки в Константиновке вынудили киевский режим эвакуировать основные предприятия, организации и их персонал из населенных пунктов Краматорск и Дружковка на запад Украины. 

Российское оборонное ведомство подчеркивает, что в Константиновке штурмовые группы 3-й и 8-й армий и 3-го армейского корпуса ведут активные наступательные действия. Они уничтожают блокированные формирования ВСУ в юго-западной части города.

Материал подготовили Сергей Дьячкин и Николай Баранов.

#армия #Минобороны России #ВС РФ #эвакуация #заводы #Краматорск #Киевский режим
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