Военнослужащие мотострелкового полка 58-й гвардейской общевойсковой армии группировки войск «Днепр» захватили опорный пункт ВСУ на Ореховском направлении в Запорожской области. Кадры боевой работы опубликовало Министерство обороны России.

По данным ведомства, перед началом атаки штурмовые подразделения провели разведку местности и доразведку позиций противника с помощью беспилотников. Операторы БПЛА выявили систему обороны и огневые точки ВСУ, что позволило подготовить наступление сразу с нескольких направлений.

На опубликованном видео показана работа штурмовых групп непосредственно на передовой. Бойцы скрытно продвигаются через лесополосы и посадки. Часть кадров снята с нагрудных камер военнослужащих, что позволяет увидеть штурм практически их глазами. На записи запечатлено передвижение среди деревьев и координация действий между подразделениями.

В Минобороны сообщили, что наступление проходило при поддержке артиллерии, авиации и расчетов ударных беспилотников. В результате стремительной атаки российские военнослужащие уничтожили живую силу противника и овладели важным опорным пунктом.

Как отметили в ведомстве, украинские подразделения не ожидали наступательных действий на данном участке фронта и оказались застигнуты врасплох. Это позволило штурмовым группам выполнить поставленную задачу без потерь.

После занятия позиций военнослужащие приступили к удержанию рубежа. В течение суток ВСУ неоднократно предпринимали попытки вернуть утраченный опорный пункт с помощью ударных беспилотников. Однако заранее развернутые расчеты противодействия БПЛА успешно отражали атаки с воздуха, обеспечив удержание захваченных позиций, сообщили в Минобороны России.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.