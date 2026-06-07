Подразделения «Южной» группировки войск за сутки освободили 172 здания в Константиновке в ДНР. Также уничтожено до 40 украинских боевиков, три боевые бронированные машины и четыре автомобиля. Об этом сообщает Минобороны России.

В Константиновке штурмовые группы третьей, восьмой армий и третьего армейского корпуса успешно продвигаются в микрорайонах Красный Октябрь и Красный городок. По данным российского оборонного ведомства, завершается зачистка Первомайского района.

Кроме того, «Южная» группировка войск заметно улучшила положение по переднему краю. Наши бойцы нанесли удары по формированиям двух механизированных, горно-штурмовой и аэромобильной бригад ВСУ у населенных пунктов Дружковка, Николаевка, Алексеево-Дружковка, Стародубовка и Пискуновка в Донецкой Народной Республике.

Известно, что в зоне ответственности группировки противник потерял до 115 военнослужащих. Также врага оставили без немецкого танка Leopard-2, трех боевых бронемашин, 13 автомобилей и трех орудий полевой артиллерии.

Ранее сообщалось, что российские военнослужащие окружили боевиков ВСУ в юго-западной части Константиновки. Штурмовики вышли на северо-восточные окраины города.

Материал подготовили Виктория Бокий и Николай Баранов.