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Путин сообщил, что группировка ВС РФ в зоне СВО превышает 700 тыс. человек

Глава государства объяснил, что приняты все решения для того, чтобы после завершения спецоперации военнослужащие нашли достойное место работы.
Сергей Дьячкин 12-06-2026 17:05
© Фото: Екатерина Аверьянова, ТРК «Звезда» © Видео: ТРК «Звезда»

Группировка ВС РФ в зоне СВО превышает 700 тысяч человек. Об этом сообщил президент России Владимир Путин в ходе встречи с участниками спецоперации в Кремле.

«Ясно, что у нас там группировка большая - свыше 700 тысяч человек», - сказал российский лидер.

Путин заверил, что необходимые решения для того, чтобы после завершения спецоперации военнослужащие нашли достойное место работы, уже приняты. И эти меры продолжают приниматься. Президент подчеркнул, что тем, кто хотел бы продолжить образование, должна быть предоставлена возможность это сделать.

Ранее глава государства отметил, что находится в регулярном контакте как с командующими группировок, так и с командирами различных подразделений - бригад, дивизий, армий, батальонов. Российский лидер подчеркнул, что с присутствующими военнослужащими хотел встретиться отдельно, поскольку участники спецоперации напрямую занимаются защитой Родины. День России - это их день, отметил президент.

Также Верховный главнокомандующий объяснил, что в стране идет работа над группировкой спутников для управления тяжелыми дронами. Она идет хорошими темпами и с хорошим качеством. Создаваемая в РФ низкоорбитальная спутниковая группировка, по словам Путина, ничем не уступает Starlink. 

Министр обороны России Андрей Белоусов в ходе встречи с участниками спецоперации в Кремле отметил, что в России производится более 10 моделей дронов-доставщиков грузоподъемностью 10-40 кг. Глава ведомства отметил, что в этом году в войска будет поставлено около 20 тысяч тяжелых коптеров для доставки грузов. Линейка сильно увеличилась, добавил Белоусов.

#армия #ВС РФ #образование #Кремль #Владимир Путин #группировка
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