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Бойцы войск БпС с передовой связались по телемосту со студентами

Ефрейтор Иван Веденеев ответил на вопросы студентов о службе, быте, выполнении задач - как боевых, так и повседневных.
15-06-2026 17:48
© Фото: Минобороны России © Видео: Минобороны России

Военнослужащий подразделения беспилотных систем группировки войск «Север» принял участие в телемосте со студентами и преподавателями Губкинского филиала Белгородского государственного технологического университета. В ходе онлайн-встречи участники обсудили подготовку специалистов по беспилотным технологиям, особенности военной службы и перспективы применения таких навыков в гражданской сфере, сообщило Минобороны России.

Ефрейтор Иван Веденеев - студент вуза, который сейчас проходит службу в должности старшего техника войск беспилотных систем. Он рассказал о своем профессиональном пути, особенностях работы с беспилотной техникой и условиях службы.

По словам военнослужащего, современные беспилотные системы требуют не только специальных навыков управления, но и серьезной технической подготовки. Во время телемоста также обсуждались вопросы обучения специалистов, материального обеспечения военнослужащих и организации службы.

Отдельно Веденеев отметил, что продолжает получать высшее образование в заочной форме. По его словам, во время экзаменационных сессий он имел возможность сдавать зачеты и экзамены.

Студенты задавали вопросы о повседневной жизни военнослужащих, техническом обслуживании беспилотников и востребованности подобных специальностей. Как отметили участники встречи, формат прямого общения позволил получить информацию из первых уст и обсудить практический опыт человека, который совмещает обучение в вузе и службу в подразделении беспилотных систем.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.

#армия #студенты #телемост #войска бпс
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