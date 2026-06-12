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В Петербурге прошла церемония выпуска академии Можайского

С завершением обучения выпускников поздравил командующий Космическими войсками - заместитель главнокомандующего Воздушно-космическими силами Александр Головко.
12-06-2026 15:35
© Фото: Минобороны России © Видео: ТРК «Звезда»

В Петербурге состоялась церемония 99-ого выпуска лейтенантов из Военно-космической академии имени Александра Можайского. Дипломы получили больше тысячи военнослужащих.

С завершением обучения их поздравил командующий Космическими войсками - заместитель главнокомандующего Воздушно-космическими силами Александр Головко. Он напомнил выпускникам, что они - наследники инженерной, военной и научной славы России.

«И теперь именно вы продолжаете дело Циолковского, Королева, Можайского - тех, кто поднимал и защищал рубежи Отечества в небе и космосе», - сказал Головко.

Около 100 выпускников академии получили дипломы с отличием. Более 20 выпускников награждены медалью Минобороны России «За отличное окончание военного образовательного учреждения высшего профессионального образования Министерства обороны Российской Федерации».

По традиции выпускники академии, маршируя, проскандировали «Вот и все». При этом они подбрасывали в воздух монеты.

Сегодня Космические войска России входят в Воздушно-космические силы страны. В их составе - военные части космодрома Плесецк и 15-я армия Воздушно-космических сил. Эта армия включает в себя Главный испытательный космический центр имени Германа Титова, который занимается испытаниями космических аппаратов. А также - Главный центр предупреждения о ракетном нападении и Главный центр разведки космической обстановки.

Войска наблюдают за космическим пространством, выявляют угрозы, обеспечивают предупреждение о ракетных нападениях, запускают космические аппараты и управляют спутниковыми системами. Военно-космическая академия имени Можайского готовит для них офицеров.

Материал подготовили Сергей Дьячкин и Николай Баранов.

#армия #Санкт-Петербург #Космические войска #Выпуск #Александр Головко #лейтенанты #академия можайского
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