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Расчеты Д-30 разгромили опорники ВСУ в Запорожской области

Объекты противника были вскрыты во время воздушной разведки.
14-06-2026 05:00
© Фото: Минобороны России © Видео: Минобороны России

Артиллеристы группировки «Восток» ликвидировали укрепления ВСУ в Запорожской области. Кадры огневого поражения цели показало Минобороны.

Воздушная разведка в Запорожской области обнаружила силы противника, замаскированные в лесополосе. Там были выявлены опорные пункты и сосредоточения живой силы. Координаты этих объектов передали артиллерии.

Получив данные, расчеты 122-миллиметровых орудий Д-30 навелись и нанесли удар по позициям ВСУ. В результате огневого воздействия укрытия в лесополосе и живая сила противника были полностью уничтожены.

Ранее Минобороны показало уничтожение опорного пункта ВСУ экипажем танка Т-80БВМ на Добропольском направлении. Удар нанесли по вскрытому штурмовыми подразделениями пункту управления беспилотниками. Танкисты использовали осколочно-фугасные снаряды.

Материал подготовили Владимир Рубанов и Николай Баранов.

#армия #Минобороны России #артиллерия #д-30 #запорожская область #группировка войск «Восток»
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