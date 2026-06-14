Артиллеристы группировки «Восток» ликвидировали укрепления ВСУ в Запорожской области. Кадры огневого поражения цели показало Минобороны.

Воздушная разведка в Запорожской области обнаружила силы противника, замаскированные в лесополосе. Там были выявлены опорные пункты и сосредоточения живой силы. Координаты этих объектов передали артиллерии.

Получив данные, расчеты 122-миллиметровых орудий Д-30 навелись и нанесли удар по позициям ВСУ. В результате огневого воздействия укрытия в лесополосе и живая сила противника были полностью уничтожены.

Ранее Минобороны показало уничтожение опорного пункта ВСУ экипажем танка Т-80БВМ на Добропольском направлении. Удар нанесли по вскрытому штурмовыми подразделениями пункту управления беспилотниками. Танкисты использовали осколочно-фугасные снаряды.

Материал подготовили Владимир Рубанов и Николай Баранов.