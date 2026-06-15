Из опорника в аудиторию: ушедшие на СВО студенты созвонились со сверстниками

Прямо из опорных пунктов Донбасс в Сибирь и на Урал протянулся уникальный телемост. Будущие бойцы войск беспилотных систем, проходящие обучение в зоне СВО, связались с аудиториями университетов, чтобы вчерашние студенты могли лично ответить на вопросы однокурсников и преподавателей о своей службе. Отмечается, что большинство ребят после окончания срока контракта планируют завершить получение высшего образования. О том, что дают такие онлайн-встречи, непосредственно у их участников узнала корреспондент «Звезды» Лана Иден.

Лес вокруг учебного центра кажется совершенно безлюдным - слышен только ветер, да щебет птиц. Но если найти замаскированный вход и спуститься глубоко под землю, то попадаешь в самый настоящий, хорошо обустроенный опорный пункт. Именно здесь и проходят обучение вчерашние студенты - будущие бойцы войск беспилотных систем. Со студентами на другом конце телемоста они вместе учились, сидели за одной партой. Теперь одни в аудитории - другие на спецоперации.

«Учился до третьего курса. Когда я был в первом курсе, у меня отец ушел на СВО. После тех времен я хотел подписать контракт. Тоже быть вместе с ними, как новое поколение», - рассказывает военнослужащий Иниль Султанов.

Представители учебных заведений расспрашивают своего студента обо всем: о службе, о быте, о том, как живут бойцы соединений беспилотных систем группировки войск «Центр».

«Мы на нем учимся летать, ловить крен. В случае порывов ветра держать баланс дрона», - демонстрирует полученные навыки бывший учащийся.

Зачем нужны такие встречи на расстоянии, пояснил герой России Тельман Уралбаев. Тельмосты показывают - защита Родины - это не громкие слова, а личный выбор каждого.

«Взаимодействие для нас очень важно. В первую очередь, люди могут напрямую задать вопрос: а как там, а что происходит, а правда ли это. И ребята с той стороны готовы ответить на все вопросы. Не скрывая ничего», - поделился Уралбаев.

Такие телемосты - уже традиция. Вот еще один пример живого общения - онлайн-встреча студентов Алтайского технического университета имени Ползунова. Однокурсники спрашивают о многом, но особенно им интересно, сложно ли учиться на оператора беспилотников.

Теория в классах - практика на полигонах. Там проводят настоящие вылеты. Эти встречи не для отчета. Студенты видят, их - ребята живы и в строю. А бойцы знают - дома их любят и верят в победу.

Ранее студенты вузов показали, как проходит их обучение в войсках БПЛА. Путь от студента до военнослужащего занимает всего три месяца . Работа по подготовке специалистов организована в рамках соглашения о сотрудничестве между вузом и Министерством обороны.