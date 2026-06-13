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Расчеты FPV-дронов поразили блиндажи и живую силу ВСУ в Сумской области

Минобороны показало прилет беспилотника в блиндаж ВСУ.
13-06-2026 00:06
© Фото: Минобороны России © Видео: Минобороны России

Расчеты FPV-дронов 80-й отдельной арктической мотострелковой бригады группировки войск «Север» нанесли удары по опорным пунктам, блиндажам и живой силе ВСУ в Сумской области в ходе СВО. Кадры их работы показало Минобороны.

Получив координаты целей, расчет дронов провел подготовку к вылету. Наведение выполнялось в реальном времени с учетом разведданных, что обеспечило точное поражение целей. Результаты ударов транслировались в прямом эфире на командный пункт через внутренние военные мессенджеры и платформы, предоставленные Минобороны России.

Уничтожение техники, живой силы и укреплений противника снижает боеготовность ВСУ. Это позволяет войскам группировки «Север» расширять зону безопасности. Подразделения группировки, действуя на нескольких направлениях, продолжают формировать буферную зону на территории Сумской и Харьковской областей. Войска ежедневно продвигаются вперед, вытесняя противника от границы для защиты мирного населения.

Специалисты войск беспилотных систем группировки войск «Север» выслеживают и уничтожают скопления живой силы и боевой техники ВСУ. Они проводят разведку, корректируют огонь артиллерии и контролируют результаты ударов.

Пилоты FPV-дронов обеспечивают круглосуточное воздушное прикрытие штурмовых подразделений, действующих в глубине обороны противника. Операторы разведывательных дронов с помощью тепловизионных и ночных камер обнаруживают противника. На основе полученных данных принимаются решения о нанесении ударов.

Ранее в Запорожской области беспилотники группировки «Восток» нарушили планы ВСУ по переброске резервов. В ходе воздушной разведки были обнаружены маршруты передвижения вражеских сил. Российские операторы нанесли удары по части боевых машин, используя тактику свободной охоты. Кроме того, применялась стратегия засад: беспилотники заранее размещались на маршрутах движения и ждали появления цели.

Материал подготовили Владимир Рубанов и Николай Баранов.

#армия #Минобороны России #Украина #беспилотники #ВСУ #сумская область #Группировка войск Север
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