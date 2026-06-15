Минобороны России показало видео с военнослужащими подразделений 54-го мотострелкового полка группировки войск «Юг». Освободив населенный пункт Артема, они развернули триколоры в этом населенном пункте.

Бойцы действуют на Константиновском направлении специальной военной операции.

В российском оборонном ведомстве отметили, что освобождение стало возможным благодаря слаженной работе разведчиков, артиллеристов, а также дроноводов. Все это не дало врагу удержать этот населенный пункт под своим контролем.

Ранее российские дроноводы показали уничтожение боевиков ВСУ. Удары беспилиотными летательными аппаратами наносились в Константиновке, отметили в МО РФ.

Материал подготовили Тимур Шерзад и Николай Баранов.