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Российские бойцы развернули триколоры в населенном пункте Артема в ДНР

Населенный пункт освободили подразделения из состава группировки войск «Юг».
15-06-2026 14:43
© Фото: Минобороны России © Видео: Минобороны России

Минобороны России показало видео с военнослужащими подразделений 54-го мотострелкового полка группировки войск «Юг». Освободив населенный пункт Артема, они развернули триколоры в этом населенном пункте. 

Бойцы действуют на Константиновском направлении специальной военной операции. 

В российском оборонном ведомстве отметили, что освобождение стало возможным благодаря слаженной работе разведчиков, артиллеристов, а также дроноводов. Все это не дало врагу удержать этот населенный пункт под своим контролем. 

Ранее российские дроноводы показали уничтожение боевиков ВСУ. Удары беспилиотными летательными аппаратами наносились в Константиновке, отметили в МО РФ.

Материал подготовили Тимур Шерзад и Николай Баранов.

#армия #ДНР #освобождение #группировка юг #артема
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