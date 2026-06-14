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Киев готовит к эвакуации машиностроительные заводы из Краматорска

По сообщению МО РФ, планируется вывезти Новокраматорский и Старокраматорский машиностроительные заводы, предприятие «Энергомашспецсталь».
14-06-2026 20:42
© Фото: Viacheslav Madiievskyi, Keystone Press Agency, Global Look Press

Киев готовит к эвакуации машиностроительные заводы из Краматорска. Об этом сообщили в Минобороны России. 

В оборонном ведомстве уточнили, что в настоящее время киевский режим в экстренном порядке готовит к эвакуации Новокраматорский машиностроительный завод, который специализируется на ремонте и восстановлении бронетехники ВСУ. Также готовятся вывезти мощности Старокраматорского машиностроительного завода, выпускающего стволы для крупнокалиберной артиллерии. По сведениям Минобороны, собираются эвакуировать и завод «Энергомашспецсталь», выпускающий оборудование для металлургии, судостроения, атомных энергетических установок.

Также в Минобороны сообщили, что украинские власти ведут принудительную эвакуацию семей с детьми до 17 лет из Краматорска. Она была начата с 9 июня 2026 года. 

В оборонном ведомстве уточнили, что на сегодняшний день из Краматорска на запад Украины вывезены основные производственные мощности Краматорского завода тяжелого станкостроения. Вместе с ними вывезли 3,5 тысячи сотрудников.

В сообщении оборонного ведомства отмечается, что вопреки бравурным заявлениям о скором переломе на поле боя, рассчитанным на западных слушателей, Киев осознает скорую потерю Константиновки. Он активно готовится к этому, также как и к потере Дружковки и Краматорска. А за их утратой он потеряет и всю Славянско-Краматорскую агломерацию, заключили в МО РФ.

Материал подготовили Сергей Дьячкин и Николай Баранов.

#армия #Минобороны России #ВС РФ #эвакуация #Киевский режим #машиностроительный завод
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