Киев готовит к эвакуации машиностроительные заводы из Краматорска. Об этом сообщили в Минобороны России.

В оборонном ведомстве уточнили, что в настоящее время киевский режим в экстренном порядке готовит к эвакуации Новокраматорский машиностроительный завод, который специализируется на ремонте и восстановлении бронетехники ВСУ. Также готовятся вывезти мощности Старокраматорского машиностроительного завода, выпускающего стволы для крупнокалиберной артиллерии. По сведениям Минобороны, собираются эвакуировать и завод «Энергомашспецсталь», выпускающий оборудование для металлургии, судостроения, атомных энергетических установок.

Также в Минобороны сообщили, что украинские власти ведут принудительную эвакуацию семей с детьми до 17 лет из Краматорска. Она была начата с 9 июня 2026 года.

В оборонном ведомстве уточнили, что на сегодняшний день из Краматорска на запад Украины вывезены основные производственные мощности Краматорского завода тяжелого станкостроения. Вместе с ними вывезли 3,5 тысячи сотрудников.

В сообщении оборонного ведомства отмечается, что вопреки бравурным заявлениям о скором переломе на поле боя, рассчитанным на западных слушателей, Киев осознает скорую потерю Константиновки. Он активно готовится к этому, также как и к потере Дружковки и Краматорска. А за их утратой он потеряет и всю Славянско-Краматорскую агломерацию, заключили в МО РФ.

Материал подготовили Сергей Дьячкин и Николай Баранов.