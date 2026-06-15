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В ГрВ «Юг» рассказали о просачивании малыми группами в Константиновке

Российские подразделения искали слабые места в обороне противника и проникали через них небольшими разведывательными и штурмовыми группами. Такой подход позволял создавать временные коридоры для переброски дополнительных сил.
15-06-2026 15:00
© Фото: Минобороны России © Видео: Минобороны России

Российские подразделения при штурме Константиновки в ДНР использовали тактику просачивания малыми группами через уязвимые участки обороны ВСУ. Об этом рассказал командир разведывательно-штурмового батальона 4-й отдельной гвардейской мотострелковой бригады группировки войск «Юг» с позывным Тайпан.

«Мы всегда искали слабые места противника. И недолго думая, быстро, напролом, через эти слабые места, где противник игнорировал разведку, мы быстро просачивались малыми группами штурмовыми, разведывательными. И нам это давало некий коридор на небольшое время. Но за это небольшое время мы уже были способны туда завести то количество личного состава штурмовиков и разведчиков», - пояснил Тайпан.

По его словам, Константиновка остается одним из ключевых укрепленных районов на подступах к Краматорско-Дружковской агломерации. Военнослужащий отметил, что украинские силы создали эшелонированную систему обороны, в которой важную роль играли расчеты беспилотников и оборудованные позиции.

После переброски сил малыми группами бойцы собирали разведданные, выявляли огневые точки, склады боеприпасов и маршруты снабжения. Полученную информацию передавали для нанесения ударов артиллерией и другими средствами поражения.

Командир также заявил, что российские военнослужащие активно нарушали логистику противника, уничтожая пути подвоза личного состава и снабжения. По его словам, это приводило к дезориентации украинских подразделений и осложняло их оборону.

Отдельно он рассказал об одном из эпизодов боев, когда в условиях густого тумана российские штурмовики атаковали точку ВСУ, расположенную в здании школы. По утверждению военнослужащего, в ходе боя группа уничтожила до 12 украинских военнослужащих и захватила оставленные противником запасы снабжения.

Ранее Минобороны России сообщило, что подразделения группировки «Юг» продолжают активные наступательные действия в Константиновке,  расширяя зону контроля в городе.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.

#армия #Минобороны России #юг #константиновка
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