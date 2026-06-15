САУ «Мста-С» уничтожила опорный пункт ВСУ на Добропольском направлении

Военнослужащие расчета самоходной артиллерийской установки «Мста-С» из состава 35-й отдельной мотострелковой бригады группировки войск «Центр» нанесли удар по укрепленному опорному пункту ВСУ на Добропольском направлении. Цель обнаружили операторы беспилотников в ходе воздушной разведки, сообщило Минобороны России.

Разведывательные БПЛА выявили оборудованный опорник с траншеями, блиндажами и огневыми точками. После передачи координат артиллеристы оперативно подготовили орудие к работе и открыли огонь 152-миллиметровыми снарядами.

По данным ведомства, в результате удара укрепленный опорный пункт был разрушен. Под огневое поражение попали оборонительные сооружения и находившийся на позициях личный состав противника. Выполнение задачи в режиме реального времени контролировал расчет беспилотников.

После завершения стрельбы артиллеристы провели оперативную маскировку самоходной установки. В Минобороны отметили, что такие меры позволяют снизить риск обнаружения и ответных ударов со стороны украинских беспилотников.

Расчеты САУ «Мста-С» продолжают выполнять задачи на Добропольском направлении, нанося удары по укреплениям, технике и местам сосредоточения живой силы противника. По данным ведомства, артиллерийская поддержка способствует продвижению штурмовых подразделений группировки войск «Центр».

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.