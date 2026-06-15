МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Смартфон Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

САУ «Мста-С» уничтожила опорный пункт ВСУ на Добропольском направлении

Нанеся артиллерийский удар, расчет произвел маскировку орудия.
15-06-2026 18:32
© Фото: Минобороны России © Видео: Минобороны России

Военнослужащие расчета самоходной артиллерийской установки «Мста-С» из состава 35-й отдельной мотострелковой бригады группировки войск «Центр» нанесли удар по укрепленному опорному пункту ВСУ на Добропольском направлении. Цель обнаружили операторы беспилотников в ходе воздушной разведки, сообщило Минобороны России.

Разведывательные БПЛА выявили оборудованный опорник с траншеями, блиндажами и огневыми точками. После передачи координат артиллеристы оперативно подготовили орудие к работе и открыли огонь 152-миллиметровыми снарядами.

По данным ведомства, в результате удара укрепленный опорный пункт был разрушен. Под огневое поражение попали оборонительные сооружения и находившийся на позициях личный состав противника. Выполнение задачи в режиме реального времени контролировал расчет беспилотников.

После завершения стрельбы артиллеристы провели оперативную маскировку самоходной установки. В Минобороны отметили, что такие меры позволяют снизить риск обнаружения и ответных ударов со стороны украинских беспилотников.

Расчеты САУ «Мста-С» продолжают выполнять задачи на Добропольском направлении, нанося удары по укреплениям, технике и местам сосредоточения живой силы противника. По данным ведомства, артиллерийская поддержка способствует продвижению штурмовых подразделений группировки войск «Центр».

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.

#армия #САУ #Центр #Мста-С
ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ И АНАЛИТИКА
1
Сызранское училище. Высшая школа вертолетчиков
2
УБИМ. Три машины в одной броне
3
Наземные беспилотники инженерных войск
4
БПЛА для войск БПС
5
«Орион-25». Экраноплан - катамаран
6
Боевая подготовка призывников
7
ВИИТ. Инженеры-строители в погонах
8
Морской политех
9
Беспилотинки. Мировые тренды
10
Ярославское высшее. Будущее ПВО России
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Международный вокальный конкурс «Звезда» Приложение для смартфона Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© АО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 