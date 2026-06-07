В небе над российскими регионами за ночь сбили 249 беспилотников

Силы ПВО за текущую ночь уничтожили 249 украинских беспилотников. Об этом сообщает Минобороны РФ.

Уточняется, что такое количество БПЛА было сбито в период с 20.00 13 июня до 7.00 14 июня. Дроны противника были самолетного типа.

Перехватили беспилотники в небе над Белгородской, Брянской, Курской, Воронежской, Орловской, Тульской, Калужской, Ростовской, Рязанской, Владимирской, Астраханской, Тверской, Ярославской и Костромской областями. Также средства ПВО уничтожили украинские беспилотные летательные аппараты над территорией Республики Крым и акваторией Азовского моря.

Накануне над регионами России были 177 беспилотников. Их уничтожили в небе над Астраханской, Белгородской, Брянской, Воронежской, Волгоградской, Курской, Новгородской, Ростовской, Рязанской, Смоленской, Тверской областей, Московского региона, Краснодарского края и Крыма. Дроны также сбили над акваториями Черного и Азовского морей.

Материал подготовили Анастасия Митина и Николай Баранов.