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Дроноводы поделились кадрами уничтожения ВСУ в Константиновке

Наши бойцы поразили несколько пунктов управления БПЛА, бронетехнику, автомобили с боевиками. Также были ликвидированы НРТК, используемые для доставки продовольствия и боеприпасов на позиции.
14-06-2026 19:52
© Фото: Минобороны России © Видео: Минобороны России

Минобороны показало кадры боевой работы расчетов артиллерии и ударных дронов «Южной» группировки в районе Константиновки в ДНР. Наши бойцы уничтожили пункты управления беспилотниками и блиндажи ВСУ, различную технику и живую силу противника.

Координаты целей предоставили операторы разведывательных дронов. Они обнаруживают противника в любое время суток благодаря новейшим тепловизионным и ночным камерам.

В районе Константиновки артиллеристы «Южной» группировки нанесли серию точных ударов по ключевым объектам ВСУ. Для поражения целей также применяются ударные FPV-дроны и БПЛА самолетного типа.  

На кадрах видна боевая работа операторов ударных дронов-камикадзе. Они поражают пункты управления беспилотниками киевского режима, оборудованные в различных жилых застройках.

Помимо этого, российские расчеты БПЛА уничтожили несколько единиц бронетехники, автомобили с боевиками. Также были ликвидированы НРТК, используемые националистами для доставки продовольствия и боеприпасов на позиции. На кадрах объективного контроля видны прямые попадания и уничтожение врага.

Ранее о ходе освобождения Константиновки рассказал командир 4-й мотострелковой бригады «Южной» группировки генерал-майор Антон Грунис. Он объяснил, как российская армия действовала в восточной части Клебан-Быкского водохранилища, скрытно передислоцировалась на западную его часть, заняв плацдармы на северном берегу. Параллельно с этим командующий войсками предложил оценить противника, после чего были сделаны выводы по действиям. По словам генерал-майора Груниса, ВС РФ пробили оборону противника и «нарезали город, как пирог».

Материал подготовили Сергей Дьячкин и Николай Баранов.

#армия #Минобороны России #ВС РФ #артиллеристы #константиновка #Южная группировка войск #Дроноводы
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