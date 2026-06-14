Минобороны показало кадры боевой работы расчетов артиллерии и ударных дронов «Южной» группировки в районе Константиновки в ДНР. Наши бойцы уничтожили пункты управления беспилотниками и блиндажи ВСУ, различную технику и живую силу противника.

Координаты целей предоставили операторы разведывательных дронов. Они обнаруживают противника в любое время суток благодаря новейшим тепловизионным и ночным камерам.

В районе Константиновки артиллеристы «Южной» группировки нанесли серию точных ударов по ключевым объектам ВСУ. Для поражения целей также применяются ударные FPV-дроны и БПЛА самолетного типа.

На кадрах видна боевая работа операторов ударных дронов-камикадзе. Они поражают пункты управления беспилотниками киевского режима, оборудованные в различных жилых застройках.

Помимо этого, российские расчеты БПЛА уничтожили несколько единиц бронетехники, автомобили с боевиками. Также были ликвидированы НРТК, используемые националистами для доставки продовольствия и боеприпасов на позиции. На кадрах объективного контроля видны прямые попадания и уничтожение врага.

Ранее о ходе освобождения Константиновки рассказал командир 4-й мотострелковой бригады «Южной» группировки генерал-майор Антон Грунис. Он объяснил, как российская армия действовала в восточной части Клебан-Быкского водохранилища, скрытно передислоцировалась на западную его часть, заняв плацдармы на северном берегу. Параллельно с этим командующий войсками предложил оценить противника, после чего были сделаны выводы по действиям. По словам генерал-майора Груниса, ВС РФ пробили оборону противника и «нарезали город, как пирог».

Материал подготовили Сергей Дьячкин и Николай Баранов.