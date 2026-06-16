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Агитпоезд Минобороны прибыл во Ржев с экспозицией о Великой Отечественной

Гости экспозиции смогли посетить семь тематических вагонов, экспонаты в которых подробно рассказывают об истории борьбы с нацизмом.
16-06-2026 16:26
© Фото: ТРК «Звезда»

Агитационный поезд Минобороны России «Единство в памяти. Сила в подвиге!» прибыл во Ржев, став первой остановкой масштабной патриотической акции. На железнодорожном вокзале состав встретили десятки жителей города, юнармейцы, школьники, ветераны и приглашенные гости.

Во время стоянки посетители смогли ознакомиться с экспозициями, посвященными истории Великой Отечественной войны и борьбе с нацизмом. В составе поезда представлены семь тематических вагонов с музейными экспонатами, архивными материалами и интерактивными выставками.

Гостям показали макет деревень, уничтоженных нацистами, листовки, которые немецкие войска распространяли на территории СССР, а также фрагмент бетонной плиты из Брестской крепости. Для молодежи подготовили интерактивные площадки, включая авиасимулятор, позволяющий почувствовать себя пилотом.

Особое место в экспозиции заняла выставка о партизанском движении на территории Белоруссии. Кроме того, посетители получили возможность найти информацию о родственниках - участниках Великой Отечественной войны с помощью поискового терминала «Река времени». В рамках акции представители агитпоезда возложили цветы к стеле советским воинам, погибшим при освобождении города от немецко-фашистских захватчиков.

С приветственным словом к участникам мероприятия обратился руководитель акции генерал-лейтенант Олег Мосеев. После завершения программы во Ржеве поезд продолжит маршрут по другим городам.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.

#армия #Ржев #агитпоезд
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