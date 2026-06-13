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Силы ПВО перехватили над регионами России 109 вражеских БПЛА

Украинские БПЛА уничтожили в период с 07.00 до 20.00 по московскому времени.
13-06-2026 21:38
© Фото: Екатерина Аверьянова, ТРК «Звезда»

Силы ПВО перехватили и уничтожили 109 БПЛА ВСУ над территорией России с 07.00 до 20.00 по московскому времени. Об этом сообщили в Минобороны России.

Уточняется, что вражеские дроны сбили над территориями Белгородской, Курской, Тульской, Липецкой, Калужской и Орловской областями. Кроме того, над Смоленской, Брянской и Рязанской областью.

Украинские беспилотные летательные аппараты были также перехвачены над Московским регионом. Удар пришелся и над Краснодарским краем, Крымом и акваторией Черного моря.

В военном ведомстве ранее сообщили, что ВС РФ нанесли два массированных и пять групповых ударов высокоточным оружием и ударными беспилотными летательными аппаратами по объектам противника. Такое количество ударов было нанесено с шестого по 12 июня в ответ на террористические атаки ВСУ по гражданским объектам на территории России.

Наши бойцы поразили объекты топливно-энергетической, транспортной и портовой инфраструктуры, которые использовались в интересах ВСУ. Удар также пришелся на вражеские военные аэродромы, склады боеприпасов, места сборки, хранения, подготовки и запуска БПЛА дальнего действия.

Материал подготовили Дарья Ситникова и Николай Баранов.

#Россия #армия #Минобороны РФ #бпла #ВСУ #атака #уничтожение
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