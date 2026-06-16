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Минобороны: в Красном Лимане ВС РФ продвигаются в западном направлении
16-06-2026 12:16
© Фото: Екатерина Аверьянова, ТРК «Звезда»
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