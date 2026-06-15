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Каждый шестой выпускник окончил вуз системы МТО с отличием

Молодых офицеров поздравило руководство Минобороны РФ.
Павел Кутаренко Константин Денисов 15-06-2026 07:35
© Фото: ТРК «Звезда» © Видео: ТРК «Звезда»

Каждый седьмой выпускник военных вузов системы МТО уже имеет опыт участия в спецоперации, а каждый шестой окончил обучение с отличием. Такую статистику подвели на торжественной церемонии вручения дипломов в Петергофе.

В одном строю зеленые, синие и черные мундиры - специалисты  разных родов и видов наших войск, выпускники сразу трех военных вузов системы материально-технического обеспечения. Почти 1 000 офицеров и прапорщиков с окончанием учебы поздравил заместитель министра обороны Александр Санчик.

«Товарищи выпускники! По поручению министра обороны, от имени всего руководства ВС поздравляю вас с успешным окончанием учебы, желаю здоровья, благополучия, новых побед и успехов в служении Отечеству. Отдельно хочу поздравить всех родных и близких наших выпускников, семьи, пожелать всем крепкого здоровья, счастья, успехов и скорейшей нам победы!» - сказал в своем выступлении Санчик.

Родные и близкие переживают больше самих выпускников. У Олеси Штельман в парадном строю - сын Андрей.

«Переполняют эмоции - до слез, до радости, до счастья. Я очень горжусь сыном. Эти пять лет он мужественно трудился, надеюсь, что он будет офицером, защитником нашей Родины. Он уже точно будет офицером! Да, мы счастливы!» - призналась женщина.

Ключевой момент всей церемонии - вручение аттестатов. Причем 163 выпускника получили дипломы с отличием, а 13 за успехи в учебе удостоены золотых медалей.

Среди отличников - выпускник командно-инженерного автомобильно-дорожного факультета Максим Добровидов, военный в четвертом поколении.

«Это гордость за себя, гордость за семью, потому что являюсь продолжателем военного рода, и для меня очень важно продолжать традицию моих предков - отца, деда, прадеда. Мой прадед был тыловиком, снабжал Ленинградский фронт, и я решил пойти по его стопам», - объяснил Максим.

Сто пятьдесят выпускников этого года - участники спецоперации.  Александр Сосенков на фронте был начальником автомобильной службы дивизии, но решил учиться дальше - и окончил академию материально-технического обеспечения в звании подполковника. 

«На СВО офицеры получают огромный, колоссальный опыт - это передовой опыт ведения боевых действий. А здесь, в академии, знания эти все систематизируются, упорядочиваются, выстраивается иерархия этих знаний, и в любом случае мы выходим отсюда умнее, чем приходили», - говорит Сосенков.

Обязательный ритуал - прощание с боевыми знаменами родных училищ, перед которыми все выпускники преклонили колени. А в завершение церемонии офицеры в зеленых, синих и черных мундирах - пока еще вместе - прошли парадным строем и бросили в небо монеты. Учеба закончилась, впереди - служба.

#армия #Минобороны РФ #ВС РФ #выпускники #МТО
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