ВС РФ обнаружили в районе населенных пунктов в ДНР пункты временной дислокации противника. Кадрами ударов по врагу делится Минобороны России.

Экипажи ВКС РФ нанесли авиаудары с применением авиабомб ФАБ-3000 и ФАБ-1500 с универсальным модулем планирования и коррекции (УМПК)

по подразделениям ВСУ. Средства объективного контроля в режиме реального времени подтвердили успешное поражение целей.

Как отмечает российское оборонное ведомство, первый пункт временной дислокации, который был уничтожен высокоточным ударом, принадлежал четвертой отдельной бригады быстрого реагирования национальной гвардии Украины. Удар противник получил в районе населенного пункта Белицкое.

Второе поражение получил ПВД подразделения 63-й отдельной мобильной бригады ВСУ. По нему ударили в районе Щурово.

Накануне российские войска освободили населенный пункт Приют в Донецкой Народной Республике. ВС РФ нанесли два массированных и пять групповых ударов высокоточным оружием и ударными БПЛА. Так наши военнослужащие ответили на террористические атаки ВСУ по российским гражданским объектам.

Материал подготовили Виктория Бокий и Николай Баранов.