Белоусов рассказал о поставках тяжелых коптеров для грузов

В России производится более 10 моделей дронов-доставщиков грузоподъемностью от 10 до 40 кг. О поставках тяжелых коптеров для доставки грузов рассказал министр обороны РФ Андрей Белоусов на встрече президента России Владимира Путина с участниками СВО в Кремле.

«В прошлом году практически один такой был - "80-й", это изделие знаменитое. Оно не очень качественное было, сейчас его дорабатывают. В этом году - уже больше десятка», - заявил он.

Глава ведомства отметил, что в этом году в войска будет поставлено около 20 тысяч тяжелых коптеров для доставки грузов. Линейка сильно увеличилась, добавил Белоусов.

Владимир Путин рассказал также о том, что в России идет работа над группировкой спутников для управления тяжелыми дронами. Глава государства отметил, что создаваемая в РФ низкоорбитальная спутниковая группировка ничем не уступает Starlink.