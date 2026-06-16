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«Южная» группировка освободила более 100 зданий в Константиновке ДНР

Штурмовые группы продолжают уничтожение подразделений ВСУ в юго-западной части населенного пункта.
16-06-2026 13:14
© Фото: Минобороны России © Видео: Минобороны России

Подразделения «Южной» группировки войск продолжают наступательные действия в Константиновке Донецкой Народной Республики. Как сообщили в Минобороны России, за последние сутки штурмовые группы продвинулись в городской застройке и взяли под контроль более 100 зданий.

По данным ведомства, основные бои идут в юго-западной части города, где российские подразделения продолжают вытеснять формирования ВСУ и закрепляться на занятых рубежах.

Минобороны также опубликовало кадры объективного контроля с беспилотников. На видео показаны кварталы Константиновки с многоэтажной жилой застройкой. В эпизодах российские военнослужащие разворачивают флаги на занятых позициях в городской черте.

Штурмовые подразделения «Южной» группировки ведут активные наступательные действия в Константиновке и продолжают продвижение в городе, освобождая кварталы от украинских подразделений.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.

#армия #ДНР #константиновка
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