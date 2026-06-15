Расчеты «Акаций» уничтожили опорные пункты ВСУ в Запорожской области

Расчеты орудий «Акация» уничтожили опорные пункты, огневые точки и живую силу противника в Запорожской области. Об этом сообщили в Минобороны России.

«Операторы разведывательных БПЛА группировки "Восток" обнаружили опорные пункты ВСУ в лесополосах Запорожской области... Координаты передали артиллерийскому подразделению», - говорится в заявлении оборонного ведомства.

Подчеркивается, что в результате выполнения огневых задач обнаруженные цели были уничтожены. Успешное поражение позиций противника обеспечило продвижение российских штурмовых групп.

Ранее сообщалось, что расчеты «Акаций» ликвидировали дроноводов ВСУ в Запорожской области. Замаскированные позиции врага обнаружил расчет российского беспилотника.

Материал подготовили Глеб Владовский и Николай Баранов.