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Расчеты «Акаций» уничтожили опорные пункты ВСУ в Запорожской области

Операторы БПЛА обнаружили цели в лесополосе и передали координаты целей артиллеристам.
15-06-2026 05:54
© Фото: Минобороны России © Видео: Минобороны России

Расчеты орудий «Акация» уничтожили опорные пункты, огневые точки и живую силу противника в Запорожской области. Об этом сообщили в Минобороны России.

«Операторы разведывательных БПЛА группировки "Восток" обнаружили опорные пункты ВСУ в лесополосах Запорожской области... Координаты передали артиллерийскому подразделению», - говорится в заявлении оборонного ведомства.

Подчеркивается, что в результате выполнения огневых задач обнаруженные цели были уничтожены. Успешное поражение позиций противника обеспечило продвижение российских штурмовых групп.

Ранее сообщалось, что расчеты «Акаций» ликвидировали дроноводов ВСУ в Запорожской области. Замаскированные позиции врага обнаружил расчет российского беспилотника.

Материал подготовили Глеб Владовский и Николай Баранов.

#армия #Минобороны России #ВС РФ #Акация #запорожская область #группировка восток
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