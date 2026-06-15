Расчеты «Акаций» уничтожили опорные пункты ВСУ в Запорожской области

Расчеты орудий «Акация» уничтожили опорные пункты, огневые точки и живую силу противника в Запорожской области. Об этом сообщили в Минобороны России.
«Операторы разведывательных БПЛА группировки "Восток" обнаружили опорные пункты ВСУ в лесополосах Запорожской области... Координаты передали артиллерийскому подразделению», - говорится в заявлении оборонного ведомства.
Подчеркивается, что в результате выполнения огневых задач обнаруженные цели были уничтожены. Успешное поражение позиций противника обеспечило продвижение российских штурмовых групп.
Ранее сообщалось, что расчеты «Акаций» ликвидировали дроноводов ВСУ в Запорожской области. Замаскированные позиции врага обнаружил расчет российского беспилотника.
Материал подготовили Глеб Владовский и Николай Баранов.
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