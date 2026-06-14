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«Нарезали город, как пирог»: командир о ходе освобождения Константиновки

ВС РФ громит и гонит врага из Константиновки, приближая полное освобождение населенного пункта в ДНР.
14-06-2026 13:43
© Фото: Екатерина Аверьянова, ТРК «Звезда» © Видео: Минобороны России

Успех ВС РФ начался с освобождения Иванполья в ДНР. Однако без определенных трудностей не обошлось. Этим в интервью о ходе освобождения Константиновки ДНР поделился командир 4-й мотострелковой бригады «Южной» группировки войск генерал-майор Антон Грунис.

«Так как фронт наступления сократился, какие-то маневры осуществлять стало сложно и тяжело. Форсировать реку Кривой Торец в ноябре оказалось, мягко сказать, неудобно. С командующим войсками обсудили эту ситуацию прямо здесь, за этим столом. Подготовил предложение. Командующий внес свои изменения, и приняли решение продолжать действия частью сил и средств, а основные силы бригады перекинули на несколько километров западней», - рассказал генерал-майор.

С его слов, российская армия действовала в восточной части Клебан-Быкского водохранилища, при этом скрытно передислоцировалась на западную его часть, заняв плацдармы на северном берегу. Параллельно с этим командующий войсками предложил оценить противника, после чего были сделаны выводы по действиям.

«156-я бригада ВСУ, которая, кстати, сформирована уже по НАТОвским стандартам, в отличие от бригад, которые были сформированы ранее, является наиболее слабым противником», - добавил командир.

О том, как ВС РФ пробили оборону противника и «нарезали город, как пирог», - смотрите в полной версии интервью с командиром 4-й мотострелковой бригады Южной группировки войск генерал-майором Антоном Грунисом о ходе освобождения Константиновки.

Материал подготовили Виктория Бокий и Николай Баранов.

#армия #интервью #ДНР #освобождение #константиновка #антон грунис
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