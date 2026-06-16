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БПЛА «Молния-2» уничтожил пункт управления дронами на правом берегу Днепра

Кадры объективного контроля зафиксировали попадание по цели.
16-06-2026 10:48
© Фото: Минобороны России © Видео: Минобороны России

Расчет ударного беспилотника самолетного типа «Молния-2» из состава группировки войск «Днепр» уничтожил пункт управления БПЛА ВСУ на правом берегу Днепра в Херсонской области. Цель обнаружили во время очередного разведывательного вылета, сообщило Минобороны России.

Оператор разведывательного беспилотника выявил заброшенное жилое строение, которое, по данным наблюдения, использовалось украинскими военнослужащими для запуска дронов различных типов. После подтверждения цели координаты передали расчету ударного БПЛА.

По объекту нанесли точный удар беспилотником «Молния-2». Кадры объективного контроля зафиксировали поражение цели и уничтожение пункта управления украинскими дронами.

Расчеты БПЛА регулярно наносят удары по пунктам управления беспилотниками, временным позициям и местам размещения противника. Работа осложняется активным использованием средств радиоэлектронной борьбы, однако операторы продолжают успешно выполнять поставленные задачи. Применение ударных беспилотников позволяет выявлять и поражать цели на значительном удалении, снижая риски для личного состава и нарушая работу украинских подразделений беспилотной авиации.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.

#армия #Днепр #Херсонская область #молния-2
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