Белоусов и участники СВО возложили цветы к Могиле Неизвестного Солдата

Министр обороны Российской Федерации Андрей Белоусов возложил цветы к Могиле Неизвестного Солдата в Александровском саду вместе с участниками спецоперации. Об этом сообщили в Минобороны России.

В торжественной церемонии приняли участие бойцы штурмовых подразделений Объединенной группировки войск. 12 июня они встречались с Верховным главнокомандующим ВС РФ Владимиром Путиным. После возложения цветов, Белоусов и участники почтили минутой молчания память воинов, погибших при защите Отечества. В завершение церемонии торжественным маршем прошла рота Почетного караула.

В ходе встречи с участниками спецоперации в Кремле президент предложил почтить память погибшего Героя России Нарана Очир-Горяева и всех погибших участников боевых действий минутой молчания.

«К сожалению, мы теряем и таких людей. Давайте и его, и других ребят, которые ушли, отдав жизнь за Родину, за Россию, почтим минутой молчания», - сказал Путин.

Глава государства рассказал, что старается регулярно общаться и быть в постоянном контакте с представителями разных родов войск на спецоперации - от рядовых бойцов до начальников самого высокого уровня. Он подчеркнул, что хотел встретиться с бойцами штурмовых подразделений именно в День России, потому что они, как и другие участники СВО - напрямую занимаются защитой Родины. «Это ваш день», отметил в обращении к военнослужащим Путин.

Также в ходе встречи российский лидер объяснил, что ВС РФ будут наращивать удары по инфраструктуре противника. Глава государства подчеркнул, что удары будут такие, чтобы отбить желание атаковать наши гражданские объекты. Врагу не удастся решить задачу разобщения общества и нанесения ущерба в сфере экономики, добавил Путин.

Присутствовавший на встрече с участниками спецоперации Министр Обороны РФ Андрей Белоусов в ответ на вопрос военнослужащих поделился, что в России производится более 10 моделей дронов-доставщиков грузоподъемностью от 10 до 40 кг. Глава ведомства отметил, что в этом году в войска будет поставлено около 20 тысяч тяжелых коптеров для доставки грузов. Линейка сильно увеличилась, добавил Белоусов.

Материал подготовили Сергей Дьячкин и Николай Баранов.