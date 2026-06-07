Осьмаков вручил награды участникам СВО в День России

Заместитель министра обороны России Василий Осьмаков вручил награды бойцам, которые проходят лечение в 1-м филиале госпиталя имени Николая Бурденко. Об этом сообщили в Минобороны России.

«Огромное вам спасибо за верность воинскому долгу <...> Отдельно хотел поблагодарить медицинский персонал за подвиг который вы ежедневно совершаете», - подчеркнул Осьмаков.

Заместитель министра Обороны вручил военнослужащим Орден Мужества, медали «За отвагу», «За храбрость» II степени, Суворова и Жукова. Он поздравил бойцов с Днем России. Осьмаков поблагодарил их за верность присяге и служение Родине. И конечно, пожелал скорейшего выздоровления.

Ранее в российском оборонном ведомстве сообщили, как замминистра обороны России вручил государственные награды участникам спецоперации в преддверии Дня Победы. Во время церемонии Осьмаков поздравил военнослужащих поблагодарил. Он поблагодарил бойцов за выполнение боевых задач и верность присяге. После церемонии перед пациентами и врачами госпиталя выступили артисты Ансамбля песни и пляски Московского военного округа.

Материал подготовили Сергей Дьячкин и Николай Баранов.