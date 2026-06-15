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Дроноводы подбили десятки бронемашин ВСУ на Добропольском направлении

Удары по целям наносили военнослужащие группировки войск «Центр».
15-06-2026 05:20
© Фото: Минобороны России © Видео: Минобороны России

Российские дроноводы уничтожили десятки автомобилей и бронированных машин ВСУ на Добропольском направлении. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

Уточняется, что уничтожение целей производили военнослужащие группировки войск «Центр». Благодаря слаженной работе расчетов БПЛА противник понес значительные потери в технике. Кроме того, бойцы нарушили снабжение противника.

«За последний период подразделением спецназа уничтожены десятки единиц автомобильной и бронированной техники ВСУ, включая бронеавтомобили "Козак", а также различные модификации пикапов с установленным крупнокалиберным вооружением. Удары наносятся по технике противника при ее выдвижении к линии боевого соприкосновения», - говорится в заявлении оборонного ведомства.

Ранее Минобороны показало кадры боевой работы расчетов артиллерии и ударных дронов «Южной» группировки в районе Константиновки в ДНР. Наши бойцы уничтожили пункты управления беспилотниками и блиндажи ВСУ, различную технику и живую силу противника.

Материал подготовили Глеб Владовский и Николай Баранов.

#Минобороны России #ВС РФ #Дроноводы #добропольское направление
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