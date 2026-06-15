Российские дроноводы уничтожили десятки автомобилей и бронированных машин ВСУ на Добропольском направлении. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

Уточняется, что уничтожение целей производили военнослужащие группировки войск «Центр». Благодаря слаженной работе расчетов БПЛА противник понес значительные потери в технике. Кроме того, бойцы нарушили снабжение противника.

«За последний период подразделением спецназа уничтожены десятки единиц автомобильной и бронированной техники ВСУ, включая бронеавтомобили "Козак", а также различные модификации пикапов с установленным крупнокалиберным вооружением. Удары наносятся по технике противника при ее выдвижении к линии боевого соприкосновения», - говорится в заявлении оборонного ведомства.

Ранее Минобороны показало кадры боевой работы расчетов артиллерии и ударных дронов «Южной» группировки в районе Константиновки в ДНР. Наши бойцы уничтожили пункты управления беспилотниками и блиндажи ВСУ, различную технику и живую силу противника.

Материал подготовили Глеб Владовский и Николай Баранов.