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Над регионами России за ночь сбили 177 украинских беспилотников

Дроны были самолетного типа.
13-06-2026 08:05
© Фото: Алексей Иванов, ТРК «Звезда»

Силы ПВО за ночь уничтожили 177 беспилотников над российскими регионами. Об этом сообщает Минобороны РФ.

Отмечается, что вражеские дроны были самолетного типа. Беспилотные летательные аппараты были перехвачены над 14 регионами страны.

По данным российского оборонного ведомства, украинские БПЛА были уничтожены в небе над Астраханской, Белгородской, Брянской, Воронежской, Волгоградской, Курской, Новгородской, Ростовской, Рязанской, Смоленской, Тверской областей, Московского региона, Краснодарского края и Крыма. Дроны также сбили над акваториями Черного и Азовского морей.

Накануне над российскими регионами был сбит 231 беспилотник. Их уничтожили в небе над Астраханской, Белгородской, Брянской, Воронежской, Калужской, Курской, Липецкой, Ростовской, Самарской, Саратовской, Смоленской, Тульской, Ульяновской областями и над Московским регионом, над территориями Крыма и Татарстана, а также над акваторией Азовского моря.

Материал подготовили Анастасия Митина и Николай Баранов.

#армия #Минобороны РФ #пво #бпла #регионы РФ
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