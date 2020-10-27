Десятки пациентов: госпиталь МО России в Абхазии принимает больных с коронавирусом

Военные медики Южного военного округа продолжают принимать пациентов в мобильном многопрофильном госпитале, развернутом в городе Сухум в Абхазии.

Сейчас там проходят лечение 55 человек, сообщает Министерство обороны РФ. Все они граждане Абхазии. Больных привозят на машинах скорой помощи со всех районов республики. Решение о госпитализации и дальнейшем лечении принимается по согласованию с участковыми врачами.

«На данный момент в распоряжении военных медиков мобильного многопрофильного госпиталя имеется самое современное медицинское оборудование - 28 аппаратов искусственной вентиляции легких (ИВЛ), из них четыре переносных и 24 стационарных. В данный момент для поддержания дыхательной функции тяжело больных в реанимационном отделении задействовано четыре аппарата ИВЛ», - сообщил врач анестезиолог- реаниматолог мобильного многопрофильного госпиталя ЮВО лейтенант медицинской службы Ярослав Кузин.

В запасе имеется большое количество кислорода в баллонах, которые меняют по мере необходимости специально обученный персонал. Также в госпитале имеются современные мониторы интенсивного наблюдения пациентов, рентгенографические аппараты, аппараты УЗИ, анализаторы крови и ПЦР-лаборатория, добавил он.

Российские военные медики на территории развернутого в Сухуме госпиталя дополнительно проводят исследования по ПЦР-диагностике анализов, доставляемых из городских лаборатории республики. В течении нескольких дней было обработано около 500 анализов. Все результаты исследований оправляются обратно в лаборатории республики, что позволяет значительно ускорить получение результатов.