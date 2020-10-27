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Идут на помощь: МО перебрасывает в Южную Осетию госпиталь для борьбы с коронавирусом

Андрей Аркадьев
12:30 27.10.2020
Госпиталь, который перебрасывают из Подмосковья, будет рассчитан на 150 мест.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

В Южной Осетии специалисты Минобороны России сегодня развернут мобильный многопрофильный госпиталь. Прибытия колонны в Цхинвал ожидают после полудня.

Эту ночь военные медики провели во Владикавказе. От подмосковного Алабино до пункта назначения почти две тысячи километров, поэтому на марше приходится делать остановки. На протяжении всего пути колонну сопровождают экипажи военной автоинспекции.

Помочь в борьбе с коронавирусом Россию попросили власти республики. Мобильный госпиталь будет рассчитан на 150 мест. И оборудован всем необходимым: в том числе аппаратами искусственной вентиляции легких, рентгеном, УЗИ и ПЦР-лабораторией.

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