Армия Более 15 тысяч военнослужащих: в РВСН завершили год большими маневрами Андрей Аркадьев На маршруты боевого патрулирования вышли «Ярсы» и «Тополя». © Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА» В Ракетных войсках стратегического назначения проведены контрольные комплексные и итоговые проверки соединений и воинских частей. Большими маневрами по традиции завершили учебный год военнослужащие. На маршруты боевого патрулирования вышли «Ярсы» и «Тополя». Мобильные ракетные комплексы Новосибирского, Тагильского и Тейковского соединений рассредоточивались в густых лесах на огромной территории. Разведку маршрутов движения колонн вели инженерные соединения. На пути боевые машины встречали подразделения РХБ-защиты. Для прикрытия позиционного района дивизии и воздушной разведки были задействованы вертолеты Ми-8. Всего к итоговым проверкам были привлечены свяше 15 тысяч военнослужащих и около трех тысяч единиц техники. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика