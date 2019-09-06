Вертолеты армейской авиации Китая прибыли в аэропорт Челябинска

Восемь вертолетов авиации Народно-освободительной армии Китая (НОАК) приземлились в гражданском аэропорту Челябинска. После дозаправки и таможенных процедур они полетят в Оренбург для участия в маневрах «Центр-2019».

«В гражданском аэропорту Челябинска приземлились восемь вертолетов армейской авиации НОАК - четыре вертолета Ми-171 (экспортный вариант Ми-8 - ред.) и четыре Z-10. Здесь будет проведена дозаправка авиационной техники, а также экипаж и личный состав пройдут таможенные процедуры, после чего уже завтра вертолеты продолжат свой полет на аэродром Оренбург для участия в маневрах "Центр-2019"», - сообщили в Минобороны РФ.

Накануне первые эшелоны с военнослужащими и техникой Народно-освободительной армии Китая прибыли в Оренбургскую область для участия в стратегическом командно-штабном учении «Центр-2019».

В учениях «Центр-2019» примут участие 128 тысяч военнослужащих, более 20 тысяч единиц вооружения и военной техники, около 600 летательных аппаратов и до 15 кораблей и судов обеспечения. Основные действия пройдут с 16 по 21 сентября на шести общевойсковых полигонах, расположенных в Оренбургской, Челябинской, Курганской, Астраханской и Кемеровской областях, на территории Дагестана и Алтайского края, а также в акватории Каспийского моря.

Для отработки совместных действий в составах группировок войск (сил) на учение привлекаются воинские контингенты Китайской Народной Республики, Исламской Республики Пакистан, Кыргызской Республики, Республик Индии, Казахстан, Таджикистан и Узбекистан.