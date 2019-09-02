Саперы уничтожили снаряды времен Великой Отечественной войны под Волгоградом

Саперы мотострелкового соединения Южного военного округа уничтожили снаряды, найденные в Волгограде.

Заявка на разминирование в соединение поступила через военный комиссариат области. Опасная находка была обнаружена рабочими при отрывке траншеи для подключения водоснабжения частного дома в микрорайоне Гумрак.

Специалистами группы разминирования боеприпасы были классифицированы как одиннадцать 76-мм артиллерийских снарядов времен Великой Отечественной войны.

Саперы извлекли боеприпасы и транспортировали их на полигон Прудбой в Волгоградской области, где уничтожили путем подрыва накладным зарядом.

Саперы мотострелкового соединения систематически проводят занятия с поисковыми отрядами Волгоградской области и представителями общественности по соблюдению требований безопасности при нахождении взрывоопасных предметов.

С начала года специалистами группы разминирования соединения ЮВО было уничтожено около 1,3 тыс. боеприпасов различного калибра.