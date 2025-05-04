МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Президент Мексики отказала Трампу в размещении в стране войск США

Шейнбаум ответила, по ее словам, что Мехико никогда не согласится с присутствием американской армии на своей территории.
Владимир Рубанов 2025-05-04 02:23:05
© Фото: Х/Claudiashein

Президент Мексики Клаудия Шейнбаум заявила, что отклонила предложение американского коллеги Дональда Трампа направить войска для помощи в борьбе с незаконным оборотом наркотиков. Ее слова передает AFP.

«Я сказала ему: "Нет, президент Трамп, наша территория неприкосновенна, наш суверенитет неприкосновенен, наш суверенитет не продается"», - рассказала она.

Так Шейнбаум прокомментировала недавнюю публикацию в Wall Street Journal, где описывался напряженный обмен мнениями между лидерами.

Глава государства рассказала, что во время недавнего телефонного разговора Трамп спросил, как он может помочь в борьбе с организованной преступностью, и предложил направить войска.

Шейнбаум ответила, по ее словам, что Мехико никогда не согласится с присутствием армии Соединенных Штатов на своей территории. Она предложила Трампу сотрудничество, в том числе путем более широкого обмена информацией.

Сам американский президент на прошлой неделе заявил в интервью изданию The Blaze, что он предлагал Мексике помощь в борьбе с наркокартелями, но ему было отказано.

Выступая в субботу, Шейнбаум заявила, что призвала Трампа прекратить трансграничную торговлю оружием, которая привела к волне насилия, длившейся почти два десятилетия и унесшей жизни более 450 тысяч человек в Мексике.

Трамп неоднократно жаловался на контрабанду наркотиков и оказывал давление на Мексику, чтобы она расправилась с преступными картелями. Президент США использует против соседней страны повышенные пошлины, заявляя, что Мексика не сделала достаточно для прекращения незаконного ввоза мигрантов и наркотиков в Соединенные Штаты.

Мексика - крупнейший торговый партнер США и вторая по величине экономика в Латинской Америке. Эта страна считается одной из самых уязвимых перед введенными президентом США высокими тарифами на импорт.

