Евкуров дал старт новому учебному году кремлевских курсантов
Замминистра обороны выступил на торжественной линейке в Московском высшем общевойсковом командном училище.
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Заместитель министра обороны России Юнус-Бек Евкуров дал старт новому учебному году в Московском высшем общевойсковом командном училище. Об этом рассказали в военном ведомстве.
«Для меня сегодня большая честь, от имени министра обороны Российской Федерации, Героя России, генерала армии Сергея Кужугетовича Шойгу и от себя лично, поздравить Вас с днем знаний», - заявил он на торжественной линейке.
Училище дало образование 109 Героям Советского Союза и России, пяти маршалам и более чем 600 генералам, напомнил Евкуров.
В завершении выступления замминистра обороны попросил курсантов ответственно относиться к учебе и пожелал им удачи.