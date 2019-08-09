Российские водолазы лидируют на АрМИ-2019

Российские водолазы уверенно лидируют в общем зачете конкурса международных игр АрМИ-2019 «Глубина», который проходит в Иране. Сегодня там завершился очередной этап. Условно тонущим подводникам необходимо было доставить дыхательные маски, еду и лекарства, а также надуть спущенные спасательные буи.

Мастерство и сила воли позволили россиянам пройти этап за 2 минуты 11 секунд, правда, на сушу ребята выбрались порядком уставшими.

Впереди еще 3 ответственных упражнения, и хозяева соревнований - иранцы - не намерены так просто отдавать победу. Третье место пока делят китайцы и сирийцы.

Конкурс по водолазному многоборью «Глубина» проходит в Персидском заливе в Иране с 3 по 13 августа. В нем примут участие 6 стран - Россия, Венесуэла, Иран, Китай, Сирия и ЮАР.