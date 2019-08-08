«Полярная звезда»: яркие кадры соревнований спецназа

В Республике Беларусь завершается первый этап международного конкурса среди подразделений специального назначения «Полярная звезда». Участники этапа прошли проверку готовности к выполнению учебно-боевых задач. В составе группы спецназа им предстояло выполнить более десяти различных упражнений.

В ходе отработки задач гранатометчики поразили учебные цели из ручных противотанковых гранатометов РПГ. Лучшим стрелком-гранатометчиком стал разведчик, представляющий Российскую Федерацию. Затем российские военнослужащие уничтожили условного противника огнем из автоматов АКС-74 и с применением наступательных гранат.

«Одновременно со специалистами противотанкового огня свое умение демонстрировали и пулеметчики. Российские спецназовцы точно и быстро поразили длинными очередями из пулемета ПКМ все мишени, расположенные на расстоянии от 30 - 100 метров. Затем участники российской команды выполнили упражнение, имитирующее действия стрелка при внезапном столкновении с противником», - сообщили в Минобороны России.

Также российские военнослужащие отработали действия при попадании в засаду во время перемещения на автомобиле. По условиям задания после имитации подрыва фугаса участники покидают автомобиль и поражают десять появляющихся мишеней на дальности от 200 до 400 метров.

«В ходе отработки следующей задачи спецназовцы провели штурм здания, захваченного условными террористами, и освободили заложников. Спецификой выполнения данного упражнения стала демонстрация разведчиками тактических навыков и огневых приемов при ведении боя в закрытых помещениях», - добавили в российском оборонном ведомстве.

Сложность задачи заключалась в том, что никто из участников заранее не был знаком с мишенной остановкой внутри здания и не знал места удержания заложников, что существенно осложняло ведение боя внутри. Стоит отметить, что российская команда показала высокий результат поражения мишеней, продемонстрировав хорошую кучность стрельбы в замкнутом пространстве.

«Состязания российских и белорусских спецназовцев проводятся в целях укрепления международного сотрудничества между государствами, изучения методик, приемов и способов действий, обобщения передового опыта подготовки военнослужащих подразделений специального назначения», - подчеркнули в Минобороны.

Международный этап конкурса «Полярная звезда» впервые проходит в рамках Армейских международных игр. В этом году соревнование подразделений специального назначения проводятся в период с 3 по 15 августа. Российскую Федерацию на конкурсе представляют разведчики Ивановского гвардейского соединения ВДВ.