Замминистра обороны Булгаков прибыл к месту пожара на складе под Ачинском

Замминистра обороны России Дмитрий Булгаков с группой специалистов штаба материально-технического обеспечения (МТО) прибыл к месту пожара на складе в Ачинском районе Красноярского края.

«Замглавы военного ведомства прибыл к месту пожара», - сообщили в Минобороны.

Под руководством генерала Булгакова оперативная группа проводит оценку обстановки.

«Организовано взаимодействие с МЧС, органами федеральной и муниципальной власти для принятия решения о применении необходимых сил и средств для локализации и тушения возгорания, а также ликвидации его последствий», - отметил Дмитрий Булгаков.

Булгаков был направлен в Ачинск по решению министра обороны РФ Сергея Шойгу для организации мероприятий по оперативной ликвидации возгорания склада Центра МТО Центрального военного округа.

Возгорание хранилища зарядов к боеприпасам произошло на территории одного из складов Центра МТО ЦВО в Ачинском районе в понедельник, 5 августа.