Минобороны сообщило о снятии ограничений на пролет самолетов над Ачинском
Минобороны сообщило об открытии воздушного пространства в городе Ачинск в Красноярском крае, где в понедельник произошел пожар на складе боеприпасов.
«Воздушное пространство в районе Ачинского района Красноярского края открыто. Ограничения, вводимые на пролет воздушных судов, сняты», - говорится в сообщении военного ведомства.
В настоящий момент пожар полностью ликвидирован. В Ачинск направлены 70 специалистов Международного противоминного центра Вооруженных Сил РФ, совместно с инженерным подразделением Центрального военного округа проведут очистку территорий населенных пунктов прилегающих к арсеналу от взрывоопасных предметов для обеспечения безопасности и возвращения жителей в свои дома, сообщили в пресс-службе Минобороны РФ.
Ранее сообщалось, что к месту пожара на складе под Ачинском прибыл замминистра обороны России генерал Дмитрий Булгаков с группой специалистов штаба материально-технического обеспечения. Под руководством генерала оперативная группа провела оценку обстановки.
По его словам, в настоящее время военный арсенал в воинской части Красноярского края, где накануне произошли взрывы на складе боеприпасов, для населенного пункта Каменка никакой угрозы не представляет, пожар полностью ликвидирован.