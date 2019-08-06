Минобороны сообщило о снятии ограничений на пролет самолетов над Ачинском

Минобороны сообщило об открытии воздушного пространства в городе Ачинск в Красноярском крае, где в понедельник произошел пожар на складе боеприпасов.

«Воздушное пространство в районе Ачинского района Красноярского края открыто. Ограничения, вводимые на пролет воздушных судов, сняты», - говорится в сообщении военного ведомства.

В настоящий момент пожар полностью ликвидирован. В Ачинск направлены 70 специалистов Международного противоминного центра Вооруженных Сил РФ, совместно с инженерным подразделением Центрального военного округа проведут очистку территорий населенных пунктов прилегающих к арсеналу от взрывоопасных предметов для обеспечения безопасности и возвращения жителей в свои дома, сообщили в пресс-службе Минобороны РФ.

Ранее сообщалось, что к месту пожара на складе под Ачинском прибыл замминистра обороны России генерал Дмитрий Булгаков с группой специалистов штаба материально-технического обеспечения. Под руководством генерала оперативная группа провела оценку обстановки.

По его словам, в настоящее время военный арсенал в воинской части Красноярского края, где накануне произошли взрывы на складе боеприпасов, для населенного пункта Каменка никакой угрозы не представляет, пожар полностью ликвидирован.