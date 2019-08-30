В Оренбурге почтили память погибшего под Пальмирой Александра Прохоренко
Александр Прохоренко погиб в марте 2016 года. Под Пальмирой его окружили террористы, но старший лейтенант отказался сдаваться в плен.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК "Звезда"
Представители высшего офицерского состава Минобороны отдали дань памяти погибшему в Сирии Александру Прохоренко. Церемония прошла в Оренбурге.
Начальник Генштаба ВС РФ генерал армии Валерий Герасимов и заместители министра обороны Андрей Картаполов, Юнус-Бек Евкуров и Дмитрий Булгаков возложили цветы к мемориалу Героя России и почтили его память минутой молчания.
Александр Прохоренко погиб в марте 2016 года под Пальмирой, где старший лейтенант наводил авиаудары на объекты боевиков. Его окружили террористы вблизи древнего города. Прохоренко отказался сдаваться в плен, вызвав огонь на себя.
Указом президента за мужество и героизм Александру Прохоренко было посмертно присвоено звание Героя России.