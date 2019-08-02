Десант с Ми-8: эффектные кадры учений мотострелков под Волгоградом

Мотострелки Южного военного округа уничтожили условного противника на полигоне Прудбой под Волгоградом. «Звезда» публикует самые зрелищные кадры этих учений.

Как сообщает Минобороны РФ, в ходе маневров мотострелковые роты выдвинулись в назначенный район в условиях огневых засад и действий «диверсантов».

Судя по видео, марш военнослужащие выполняли на БМП-3 и при поддержке танков Т-90А.

В это время в обозначенный руководителем учений район направилась группа десанта на вертолетах.

«Передовая группа десанта была скрытно переброшена вертолетами Ми-8АМТШ в тыл условного противника, после высадки осуществила захват плацдарма приземления, уничтожила условного противника и заняла рубеж ведения боя до подхода главных сил», - сообщили в ведомстве.

В учении принимают участие около 500 военнослужащих, задействовано около 100 единиц техники, в том числе: танки Т-90А, боевые машины пехоты БМП-3, самоходные артиллерийские установки 2С19 «Мста-С», вертолеты армейской авиации Ми-8АМТШ.