Замминистра обороны вручил морпехам Черноморского флота полковую чашу

Отражая во все стороны лучи щедрого крымского солнца, новый символ признания воинской доблести целого соединения - полковая чаша - переходит в руки командира 810-й Гвардейской бригады морской пехоты. Это, пожалуй, одна из самых молодых воинских традиций современной российской армии.

Севастопольские морпехи, не раз доказывали, что готовы выполнить любую боевую задачу, в любой точке мира. Так было в Чечне, в Сирии. 14 раз бригаду объявляли передовым соединением всего Военно-морского флота России. Сегодняшнее признание, по словам заместителя министра обороны Андрея Картаполова, заслужено потом и кровью.

«Полковая чаша - это новый знак воинской доблести, вручаемый воинским формированиям. Чаша, а в старину ее называли братина, это символ единства, сплоченности, воинского братства и патриотизма во все века присущие русскому войску», - сказал Картаполов.

А это те, кто, возможно, уже через несколько лет сменят свои красные береты, на черные морпехов или голубые десантные. По другую сторону Керченского пролива, в легендарном лагере «Орленок» юнармейцы со всей страны заканчивают летнюю смену. Сергей Аксенов, чтобы попасть в лагерь сначала долго убеждал своих родителей его отпустить, а потом пересек всю страну. Он из Петропавловска-Камчатского. Сергей уверен, что домой вернется уже другим человеком.

По словам замминистра обороны Андрея Картаполова, Юнармия на сегодня - самое многочисленное военно-патриотическое движение в стране, где состоят уже более 555 тысяч детей и подростков. Здесь в «Орленке», уже второй год, у них своя площадка. Желающих столько, что со следующего года, количество смен увеличится вдвое.