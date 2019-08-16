Определились победители общего зачета конкурса «Дорожный патруль»

В Иране состоялась церемония награждения команд лучших военных автомобильных инспекций. Позади два тяжелейших этапа конкурса «Дорожный патруль» Пятых Армейских международных игр. В общем зачете российская сборная заняла второе место, строчкой ниже - команда из Узбекистана. Золото получили хозяева состязания - иранцы.

На данный момент в общекомандном зачете Армейских международных игр лидирует Россия. На ее счету 14 золотых, 12 серебряных и три бронзовые медали.

А 17 августа в Алабино состоится главная битва АрМИ-2019 - финал первого дивизиона «Танкового биатлона». В решающей схватке на полигоне Алабино сойдутся команды России, Белоруссии, Азербайджана и Казахстана.

Прямую трансляцию финала конкурса «Танковый биатлон» с полигона Алабино смотрите на сайте «Звезды», в социальных сетях и в приложении на Smart TV в высоком разрешении, а также в эфире нашего телеканала в 16:30.